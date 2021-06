Foi à lei do talento que a Rússia conseguiu a primeira vitória no Euro 2020 frente à estreante Finlândia (1-0), em São Petersburgo.



O selecionador russo, Cherchesov decidiu dar liberdade ao talento e colocou Golovin, Dzyuba e Miranchuk no ataque. Os russos entraram fortes, mas foram os finlandeses a marcar primeiro após uma recuperação em zonas adiantadas.



O lance acabou por ser invalidado após recurso ao VAR. Pohjanpalo estava ligeiramente adiantado aquando do cruzamento de Raitala. Respirou-se de alívio no recinto do Zenit.



A Rússia tinha mais bola e tentava furar a muralha defensiva branca. Faltou apenas conseguir bater Hrádecky nas poucas vezes que o conseguiu fazer. Ozdoev, por exemplo, atirou para a bancada, e Uronen impediu o golo de Karavaev - substituiu Mário Fernandes após este ter sofrido uma queda aparatosa.



O melhor estava guardado para o final da primeira parte. Provavelmente na melhor jogada russa em todo o encontro, Miranchuk tabelou com Dzyuba e colocou a bola no ângulo superior direito da baliza finlandesa. Um golo do talento, lá está.



Os russos poderiam ter chegado ao 2-0 antes do intervalo, mas Dzyuba cabeceou à figura de Hrádecky. Esta foi a jogada que mais vezes se viu durante todo o encontro.



Em desvantagem, a Finlândia entrou com uma atitude diferente na segunda parte e conseguiu importunar a Rússia como nunca até então. Porém, os finlandeses mostraram sempre dificuldades com bola e apenas tiveram duas oportunidades para empatar, ambas por Pukki, nos dez minutos iniciais da etapa complementar.



A partir do momento em que Cherchesov lançou Zhemaletdinov no lugar de Ozdoev, a Rússia voltou a ficar por cima. O extremo do Krasnodar ficou perto de marcar com um pontapé cruzado e viu Hrádecky impedir o golo a Kuzyaev.



A Rússia ganhou uma segunda vida graças ao talento do trio ofensivo e igualou a Finlândia no grupo B, ambas com três pontos. Ambas as seleções vão assistir do sofá ao Dinamarca-Bélgica, desta quinta-feira.