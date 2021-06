Dois golos do avançado Patrik Schick, apontados aos 42 e 52 minutos, deram a vitória à República Checa ante a Escócia, em Hampden Park, em jogo da primeira jornada do Grupo D do Euro 2020, esta segunda-feira.

O segundo golo, apontado com um remate do meio campo, é para ver e rever e promete ser um candidato ao melhor golo da competição.

Com este resultado, os checos igualam a Inglaterra no topo do grupo, com três pontos. Escócia e Croácia continuam sem pontuar.