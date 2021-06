Apesar da eliminação na fase de grupos do Euro 2020, Paulo Sousa não vai ser despedido do cargo de selecionador da Polónia, garantiu o presidente da Federação, Zbigniew Boniek.



«O treinador tem contrato com a federação polaca e há várias cláusulas no seu contrato. No entanto, nenhuma delas indicava de que ele teria de ser despedido se não se qualificasse para a fase a eliminar. Estou muito satisfeito com o seu trabalho. Não me lembro de um plano de treinos deste tipo em termos de trabalho. Jogamos de forma diferente. Quando assumiu a presidência da Federação, em 2012, já tínhamos um selecionador e não o despedi durante a qualificação para o Mundial 2014 e agora vamos lutar pelo menos por um lugar no play-off», referiu, em conferência de imprensa.



No decorrer da conversa com os jornalistas, a glória do futebol polaco voltou a elogiar o treinador português.



«Não vamos resolver os problemas com mudanças, pelo contrário. Precisamos de estabilidade. O Paulo mudou a nossa forma de jogar. Criámos situações de finalização, tentámos dominar os jogos e criámos uma nova forma de estar em campo. Infelizmente não há segundas oportunidades no futebol. Estou convencido de que Paulo Sousa tem muita experiência, sabe o que a equipa precisa e deve continuar. Se tivéssemos tido um pouco mais sorte, talvez as coisas fossem diferentes. Espero que Paulo Sousa leve esta equipa ao Mundial, porque a seleção polaca merece jogar em grandes competições», acrescentou.