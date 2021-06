Cristiano Ronaldo, capitão da seleção nacional, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de esperança para a terceira jornada da fase de grupos do Euro 2020.



Após a derrota de Portugal frente à Alemanha (2-4), que deixa a seleção no terceiro lugar do Grupo F - com três pontos, tal como os alemães, a um da França -, o avançado fez questão de levantar a moral lusitana.



«Acreditem tanto como nós», pediu Cristiano Ronaldo, partilhando uma fotografia em que a equipa surge abraçada, como um sinal de união em torno do mesmo objetivo: o apuramento para os oitavos de final do Euro 2020.



Portugal defronta a França na derradeira jornada da fase de grupos da competição:



Veja a mensagem de Cristiano Ronaldo: