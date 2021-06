A Seleção Nacional já deixou Budapeste, cidade que serviu de «quartel-general» durante a fase de grupos do Euro 2020.

A equipa das quinas tinha-se instalado na capital húngara no dia 10 de junho, e só saiu quando teve de ir defrontar a Alemanha a Munique.

Na manhã deste sábado a comitiva lusa partiu para Sevilha, cidade espanhola que acolhe o jogo dos oitavos de final, com a Bélgica, agendado para este domingo.

Para a tarde deste sábado está agendado o treino de adaptação ao Estádio Olímpico La Cartuja, antecedido de conferência de imprensa com o selecionador, Fernando Santos, e com um jogador.

Depois do jogo com a Bélgica a Seleção viaja para Lisboa, seja qual for o desfecho. Mesmo se for para preparar os quartos de final, como deseja, o estágio será realizado na Cidade do Futebol.

Para já é a mudança de Budapeste para Sevilha, assinala pelo capitão, Cristiano Ronaldo, nas redes sociais. «Let’s go! (ndr. «Vamos»)», escreveu CR7 a acompanhar uma fotografia ao lado de Pepe, no avião.