A seleção nacional de Portugal está em viagem para a Hungria, onde chega à capital Budapeste a meio da tarde desta quinta-feira.

Na imagem enviada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), à partida, é possível ver que o avião está decorado a rigor para o campeão europeu de 2016. O mesmo tem inscrito «Portugal» e a mensagem «Vamos todos, vamos com tudo», a mesma que está no pórtico do hotel na capital magiar.

Veja também o vídeo do embarque da Seleção no Aeroporto Humberto Delgado: