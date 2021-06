Cristiano Ronaldo garantiu que está neste Europeu «como se fosse o primeiro» e está «tão ou mais motivado» do que em 2004. Não querendo prometer troféus, disse que «as expectativas são elevadas» e lembra que Portugal é «uma equipa com muita qualidade».

«Não vale a pena, nem adianta, estar a prometer títulos, nem a fazer prognósticos. Aquilo que posso prometer é que vamos entrar em todos os jogos para ganhar.»

«As expectativas são elevadas porque a seleção nacional tem feito por isso. Vencemos dois títulos muito importantes nos últimos anos e isso traz responsabilidade. Jogamos sempre para ganhar. Não é só de agora, sempre foi assim em todas as gerações.»

«São estes adversários que nos calharam e é contra estes que vamos jogar. Respeitamos todas as seleções. Estamos numa fase final de um Europeu, não há jogos fáceis.»

«Somos uma equipa com muita qualidade, atuais campeões da Europa e vencedores da primeira edição da Liga das Nações, ninguém pode esquecer isso. Temos de estar ao nosso melhor nível em cada jogo.»

«Estou neste Euro 2020 como se fosse o primeiro. Sinto-me tão ou mais motivado do que em 2004, no meu primeiro Campeonato da Europa. Somos os campeões em título e fazemos novamente parte do lote de candidatos à conquista do troféu.»

«Apesar de haver muitos jovens, nota-se que a grande maioria deles já tem uma experiência internacional importante, ao jogar nos melhores campeonatos da Europa.»

