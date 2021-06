Diogo Dalot, lateral-direito do Milan que foi convocado à última hora para se juntar à seleção portuguesa que vai participar no Europeu, estava de férias no Dubai quando foi chamado para substituir João Cancelo, infetado com covid-19.

Nesse sentido, segundo foi possível perceber, o jogador não irá conseguir juntar-se aos restantes companheiros antes do fim da noite de domingo, devido às ligações aéreas entre o Dubai e a Hungria, onde a seleção portuguesa inicia a participação no Euro 2020.

Recorde-se que o jogador formado no FC Porto participou no Europeu de sub-21, competição na qual Portugal chegou à final, disputada no domingo passado. O atleta já estará com a equipa no primeiro jogo, mas será certamente um dos três atletas a excluir da ficha de jogo.

