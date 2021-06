Nuno Mendes e João Félix foram as grandes novidades no treino desta tarde, em Budapeste, o primeiro após a derrota na véspera (4-2) com a Alemanha, em Munique.

O lateral esquerdo e o avançado estão a recuperar das mialgias de esforço que os afastaram da preparação para o jogo com os germânicos e hoje já subiram ao relvado e fizeram corrida, nos 15 minutos que estiveram abertos à comunicação social.

Por sua vez, os titulares do jogo contra a Alemanha fizeram treino de recuperação, tendo estado a pedalar nas bicicletas dispostas junto ao relvado.

Os suplentes do jogo de sábado, contra os alemães, fizeram alguns exercícios no relvado, sob o intenso calor que se fazia sentir no estádio do Vasas, centro de treinos da Seleção Nacional: 31 graus às 18 horas.

Portugal volta a treinar na segunda-feira, tendo em vista o jogo frente à França, na próxima quarta-feira, na Arena Puskás.