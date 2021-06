Depois de Budapeste, Portugal vai voltar a contar com apoio de adeptos portugueses no jogo de sábado contra a Alemanha, no Allianz Arena, a contar para a segunda jornada do grupo F.



Segundo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), há dois mil portugueses que conseguiram bilhete para o encontro em Munique por pertencerem ao Portugal+, clube oficial de fãs das seleção nacionais criado em abril de 2018.



Os restantes 500 conseguiram o bilhete através das plataformas habituais para este tipo de competições.



Lembre-se que os campeões da Europa fazem o treino de adaptação esta quarta-feira, pouco depois de Fernando Santos e de Rúben Dias fazerem a antevisão ao jogo contra os germânicos.