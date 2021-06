Depois da ilha Margarida, em Budapeste, a Seleção Nacional instala-se na ilha de La Cartuja, em Sevilha.

A comitiva portuguesa já partiu da capital húngara e chega à Andaluzia ao início da tarde. Portugal irá ficar instalado no Hotel Barceló Renascimiento, a dois passos do Estádio Olímpico, onde no domingo vai defrontar a Bélgica nos oitavos de final do Euro 2020.

Feitas as contas, o itinerário entre hotel e estádio é de 1,5 quilómetros, uma distância que demora menos de cinco minutos a percorrer de autocarro. Se tal fosse possível, daria para os jogadores se deslocarem para o jogo a pé.

Este hotel de cinco estrelas num estilo modernista, com espaços amplos e muito verde envolvente, fica num local tranquilo, junto ao parque temático Isla Magica, fora do centro da cidade.

Aqui já ficaram instaladas outras equipas portuguesas. Em abril, o FC Porto ficou aqui nos dois jogos em que defrontou o Chelsea, nos quartos de final da Liga dos Campeões. Em agosto de 2010, o Sp. Braga escolheu também este local para ficar hospedado, quando disputou a eliminatória em que afastou o Sevilha da fase de grupos da Liga dos Campeões. Este foi também o hotel onde os dragões se instalaram em 2003, aquando da conquista Taça UEFA, em 2003, no mesmo estádio onde Portugal vai jogar a permanência no Europeu.

A Seleção muda-se para Sevilha, mas o novo quartel-general vai ser montado na Cidade do Futebol, para que na próxima segunda-feira os comandados de Fernando Santos voltem ao trabalho, caso a equipa das quinas elimine a Bélgica e siga em frente no Euro 2020.