O Comité de Ética e Disciplina de Controlo da UEFA (CEDB) decidiu punir a Hungria com três jogos à porta fechada, pelo «comportamento discriminatório» dos seus adeptos nos jogos com Portugal, França e Alemanha do Euro 2020.

«O CEDB decidiu ordenar à Federação Húngara de Futebol que jogue os seus próximos três jogos das competições da UEFA como federação anfitriã à porta fechada, sendo o terceiro deles suspenso por um período de probatório de dois anos a contar da data da decisão, pelo comportamento discriminatório de seus apoiantes», lê-se na nota divulgada pelo organismo.



Além dos três jogos à porta fechada, os magiares têm de pagar uma multa de 100 mil euros.

A UEFA acusou os adeptos húngaros de «comportamento discriminatório», sem, porém, especificar qual, nos três jogos do Grupo F, frente a Portugal (0-3) e à França (1-1), em Budapeste, e frente à Alemanha (2-2), em Munique, disputados em 15, 19 e 23 de junho, respetivamente.

Além do castigo acima citado, a UEFA ordenou ainda à Federação húngara que exiba nas partidas acima mencionadas em que jogará como federação anfitriã, um 'banner' (mensagem publicitária na internet) com a inscrição «#EqualGame», com o logotipo da UEFA nela inserida.

Esta decisão da CEDB aplica-se somente aos jogos das seleções nacionais nas competições organizadas pela UEFA e não às eliminatórias da zona europeia de qualificação para o Mundial2022, no Qatar, competição sob jurisdição da FIFA.

Lembre-se que durante o jogo contra a Hungria, Ronaldo foi alvo de insultos homofóbicos. Os insultos vieram do setor de ultras da seleção da Hungria, identificados com t-shirts negras, que ficaram situados na curva sul do Puskás Aréna, por trás de uma das balizas.