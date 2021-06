A Seleção Nacional aterrou ao final da manhã desta segunda-feira no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, horas após a derrota com a Bélgica em Sevilha nos oitavos de final do Euro 2020

A comitiva lusa foi recebida por poucos adeptos e Cristiano Ronaldo acenou à chegada, não obstante os rostos naturalmente carregados pela eliminação prematura da prova do campeão europeu em título.

O autocarro que esperava a Seleção Nacional seguiu depois para a Cidade do Futebol, onde a Seleção daria continuidade à preparação para o resto do Euro se continuasse em prova.