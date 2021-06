O «Take a Knee», o ato de ajoelhar como símbolo da luta contra a discriminação racial, tem feito parte do Euro 2020. Nem todas as equipas o fazem, mas há várias seleções e também árbitros que se ajoelham no relvado antes do apito inicial.

Insólito foi o que aconteceu no Croácia-Escócia, desta terça-feira, em que apenas o árbitro de ajoelhou.

O juiz da partida, o argentino Andres Rapallini, ajoelhou-se, mas, como nenhum jogador de nenhuma das equipas secundou o gesto, rapidamente se colocou de pé para retomar a partida.