Depois do episódio vivido na primeira jornada do Euro 2020, no jogo entre Finlândia e Dinamarca, envolvendo Christian Eriksen, os finlandeses decidiram homenagear o médio dinamarquês.

A equipa finlandesa entrou no campo para o aquecimento com uma camisola branca com a inscrição «As melhoras Christian».

Eriksen colapsou no relvado durante o Dinamarca-Finlândia, tendo de ser reanimado em campo e levado para o hospital, onde ainda se encontra.

A seleção da Finlândia defronta a Rússia na tarde desta quarta-feira.