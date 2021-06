Bruno Fernandes, médio da seleção nacional, em declarações aos jornalistas na zona mista do Allianz Arena, após a derrota por 4-2 frente à Alemanha, em jogo da segunda jornada do grupo F:



«Penso que entrámos bem, conseguimos marcar. Tivemos algumas oportunidades para fazer melhor no último passe. A Alemanha foi superior e teve todo o mérito em ganhar o jogo. Sentimos muitos dificuldades e nunca fomos capazes de mandar no jogo.



Temos de ganhar à França, acontecesse o que acontecesse aqui hoje. Sabíamos que um bom resultado aqui tornava a passagem mais fácil. Vamos dar o máximo, tentar fazer as coisas melhor e tentar ganhar o jogo para que possamos passar.



Nunca conseguimos ter a bola como gostaríamos Foi bastante complicado encontrar espaços. Eles encostaram-nos atrás e reagiram muito bem à perda. Obviamente é sempre mais difícil quando és alvo de uma marcação cerrada, mas tens de te libertar disso. O jogo não correu bem quer individualmente, quer coletivamente.



Foi muito duro. A Alemanha jogou muito bem. Não conseguimos segurar a bola, eles dificultaram muito a nossa tarefa com a pressão que tivemos. França? Será um grande jogo entre duas grandes equipas.»