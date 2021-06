Cristiano Ronaldo bisou na vitória por 3-0 frente à Hungria e Bruno Fernandes destacou o papel do avançado da Seleção Nacional na conferência de imprensa desta manhã, no Estádio do Vasas, em Budapeste.

«O Cristiano já está a ser decisivo. Marcou dois golos, já está a ser muito importante. Toda a gente sabe da qualidade e da capacidade que ele tem. O mais importante, como o próprio Cris diz, é o grupo. Ele é mais um a tentar o seu melhor e fá-lo da melhor maneira possível, como aconteceu no último jogo», referiu Bruno Fernades, que sobre o seu papel como marcador de livres e nos remates de meia distância voltou a referir o coletivo.

«Neste último jogo já bati os livres laterais. Mas esse não é o meu foco aqui. Muitos jogadores batem bem, o mais importante é quem marcar fazê-lo da melhor maneira», disse o médio, que não revela o seu objetivo em termos de golos neste Europeu: «A única meta que tracei foi ajudar ao máximo a Seleção da maneira que conseguir. Se puder ajudar com um golo, seja um remate de fora ou dentro da área, não interessa, desde que a bola entre.»