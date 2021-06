O teste positivo à Covid-19 de Sergio Busquets foi um dos temas da conferência de imprensa de João Cancelo. O resultado do teste do médio do Barça foi conhecido dois dias após o encontro de preparação entre Portugal e Espanha.



O jogador do Manchester City confessou que o facto de o espanhol estar infetado causou alguma preocupação.



«É sempre preocupante. Quando estamos em contacto com pessoas infetadas, pensamos o pior. Já fizemos o teste e estamos todos negativos. No Man. City também tive jogadores infetados e felizmente não apanhei o vírus. Isto é uma lotaria. Não conseguimos explicar, todos podem apanhar», referiu, em conversa com os jornalistas.





