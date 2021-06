Fernando Santos deixou um rasgado elogio a Cristiano Ronaldo (177), João Moutinho (133) e Pepe (117), o trio de jogadores mais internacionais da Seleção A, que em conjunto representaram Portugal 427 vezes.

Em conversa com os jornalistas, após o treino desta tarde, em Budapeste, o selecionador destacou o papel destes veteranos, em jeito de homenagem. E começou por reforçar a ideia de que «João Moutinho lê o jogo como poucos» e que «vai ser treinador, seguramente»:

«É algo que ele sempre teve, que vem com ele de há muitos anos. A forma como entrou no caso deste jogo [frente à Alemanha], juntamente com o Renato, fez com que a equipa se posicionasse bem a jogar um-dois. Ele orienta, sabe os caminhos, faz-me lembrar o Ricardo [Carvalho] no outro Europeu. Ele já não era rápido, mas o atalho que ele conseguia encontrar tornava-o muito mais rápido do que os outros, que corriam mais do que ele. O João tem isso.»

Sobre Ronaldo, cujo papel tem sido diversas vezes enaltecido, o selecionador destacou a preparação que ele tem mostrado, o que o faz aos 36 anos estar num excelente momento de forma, tendo feito três golos e uma assistência em dois jogos neste Euro 2020:

«O Ronaldo é um jogador que se cuida muito. Tem uma enorme atenção àquilo que é a capacidade técnica, o que o permite manter a este nível, tem estado muito bem desde o início do estágio do Campeonato da Europa e isso é reflexo da sua forma de estar e de pensar em relação ao seu corpo. Ele sabe muito bem quando é preciso fazer isto ou aquilo.»

Já no caso de Pepe as declarações foram mais curiosas e arrancaram algumas gargalhadas, naquele que terá sido o momento mais bem-humorado, já no fim da conversa.

«O Pepe é Pepe. Aquilo pode sair mal, mas, se sair mal, vai com um “pau”. Com o Pepe é sempre a andar», gracejou, acrescentando: «Os jogos são sempre a sério. Ele irrita-se quando não ganha. O Pepe habituou-nos assim desde miúdo. Era assim no Real Madrid, é assim no FC Porto e continua a ser aqui. Ele vai para o jogo sempre com a mesma intensidade. Isto tem que ver com a nossa forma de estar e de ser. Não somos todos iguais. Não reagimos todos da mesma forma.»

O selecionador afirmou que conta com este trio para chegar à grande decisão em Wembley, no próximo dia 11 de julho.

«A minha convicção é que Portugal pode ir à final e vencer. É a minha convicção e o meu desejo. O mais importante agora é garantir o apuramento. A seguir, é jogo a jogo», disse, concluindo: «Dependemos só de nós e isso é muito importante.»