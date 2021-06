Cristiano Ronaldo pode tornar-se no primeiro jogador a participar em cinco fases finais de Campeonatos da Europa já frente à Hungria, no Euro 2020, caso seja utilizado por Fernando Santos.



Há 17 jogadores com quatro presenças à partida para a prova que se iniciou na sexta-feira, mas só quatro ainda estão em atividade. Porém, o capitão português é o único desse quarteto que está convocado para a competição.



Zlatan Ibrahimovic esteve em todos os Europeus desde 2004, tal como o Ronaldo, mas face à lesão que sofreu ao serviço do AC Milan não estará presente no Euro 2020. Assim, o sueco não poderá acompanhar o jogador da Juventus..

Os outros dois jogadores ainda em atividade já há muito que não representam as respetivas seleções, nomeadamente o Gianluigi Buffon, de 43 anos, e Lukas Podolski, de 36.

Buffon já não representa a «squadra azzurra» desde 2017, enquanto o avançado alemão do Antalyaspor está fora da «mannschaft» desde 2017.

Sem oposição, Cristiano Ronaldo vai, assim, somar mais um recorde em Europeus, numa altura em que lidera destacado no número de jogos (21) e divide com o francês Michel Platini o comando da tabela dos melhores marcadores, com nove golos.