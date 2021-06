Danilo foi obrigado a sair ao intervalo do Portugal-França depois de ter levado uma forte pancada na cabeça numa disputa de bola com Hugo Lloris. Do lance resultou o primeiro penálti para Portugal no jogo e um susto para o médio português do PSG.



Esta quinta-feira, o jogador português deixou uma mensagem nas redes sociais, sublinhando que «está tudo bem».



«Estamos todos nos oitavos do Euro. Vamos Portugal! Muito obrigado pelas mensagens e preocupação, foi um susto mas está tudo bem», escreveu na legenda a uma foto publicada no Instagram.



Fernando Santos acabou por trocar Danilo por Palhinha ao intervalo.