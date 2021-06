Fernando Santos analisou os últimos duelos entre Portugal e França e registou uma evolução na atitude da seleção comandada por Didier Deschamps, desde o último Europeu.

«Em 2016, a França entrou em campo a pensar: "são os portugueses"... Nos dois últimos jogos não foi nada disso que aconteceu», afirmou, recordando alguma sobranceria por parte do adversário, que não se registou nos jogos da Liga das Nações, salientando que nesses duelos Portugal «fez um grande jogo em Paris» e um jogo na Luz «com algumas coisas boas»

Sobre as diferenças para agora, o selecionador destacou sobretudo uma alteração na estrutura dos gauleses: «O Griezmann aparece mais à direita. Mesmo com Giroud e Mbappe era mais um losango. Agora, nestes dois jogos no Euro, o Griezmann jogou mais por fora, embora apareça por dentro. Aliás, no jogo contra a Alemanha, ele jogou toda a segunda parte praticamente a jogar como lateral direito e fê-lo bem.»

Tendo por base esses dois jogos, Fernando Santos alertou os jogadores para as alterações: «Disse-lhes: "as alterações são estas, temos este movimento aqui, que temos que o trabalhar"... No jogo o mais importante será equilibrarmos o que todos podemos fazer: trabalhar bem, ser organizados e ter espírito solidário. Temos de igualar e se possível ultrapassar a França nesse aspeto. Além disso, temos de estar fortíssimos em todos os parâmetros do jogo», afirmou, advertindo que não quer os seus jogadores a fazerem contas ao apuramento.