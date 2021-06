Fernando Santos, selecionador nacional, em declarações na flash interview da RTP3, após o empate frente à França que deu o apuramento para os oitavos de final:



«A equipa apresentou o espírito certo. Os jogadores não transformam as equipas, as equipas é que se transformam e os jogadores ajudam. Fizemos uma primeira parte muito bom, com muita organização e não concedemos espaços. Fizemos um golo e depois sofremos um golo... O que houve a mais em comparação com o jogo com a Alemanha? Tivemos tudo a mais. Tivemos tudo o que disse na conferência de imprensa. Tivemos tudo a mais.



Eles empataram e fomos obrigados a abrir mais, mas empatámos e o resultado é justo. Os jogadores perceberam o que tinham de fazer e este foi o passo certo para o que se segue. Resultado da Hungria na Alemanha? Não foi surpresa. Sempre disse que Portugal teria de fazer o seu resultado.



Fizemos um jogo muito contra Hungria. Nunca criaram situações, controlámos o jogo, criámos oportunidades, mas só marcámos no final. Contra a Alemanha não fomos iguais a nós próprios. A equipa sabe que é preciso trabalhar muito, contra-atacar, atacar. Quando não o fazemos, temos dificuldades. Quando o fazemos, é difícil para todas as seleções.



Bélgica? É um adversário difícil. Eles estão em primeiro lugar do ranking. Vamos estudar bem o adversário e vamos apresentar o que achámos ser melhor.»