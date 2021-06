Fernando Santos deixou em aberto a possibilidade de fazer mudanças na equipa de Portugal para o jogo com a França, depois de ter repetido o mesmo onze contra a Hungria e a Alemanha.

O técnico salienta ainda assim que possíveis alterações poderão acontecer mais por uma questão de capacidade física e nunca «por castigo»: «Vamos ver como estão os jogadores fisicamente. É natural que acumulem algum cansaço, até porque está muito calor. Podemos fazer mudanças, mas não serão por castigo. Agora, por questões táticas e estratégicas, é possível. Contra a França vai ser jogo de alta intensidade, pelo que pode acontecer termos de refrescar a equipa [...] Depois de dois jogos muito intensos, basta olhar para o número de quilómetros que os jogadores correram, é normal que possa acontecer ter de refrescar a equipa.»

Devido ao calor que se tem feito sentir em Budapeste, a equipa técnica da seleção mudou os horários dos treinos para o final da tarde, até para facilitar a recuperação dos jogadores.

Um dos jogadores que pode entrar no onze é Renato Sanches, que mostrou estar em boa forma nos minutos que jogou contra a Hungria e contra a Alemanha.

O selecionador nacional vê-o como um jogador útil em qualquer situação, até por ser morfologicamente diferente dos restantes, dando músculo, impetuosidade e boa condução de bola ao jogo de Portugal, embora em termos táticos possa abanar demasiado o jogo e por isso não tenha sido opção para a zona central do meio-campo.

Por sua vez, Nuno Mendes e João Félix já deverão estar plenamente integrados no treino de amanhã, que será de novo às 18 horas, no estádio do Vasas. Ambos os jogadores parecem recuperados das mialgias e estão sem problemas clínicos.