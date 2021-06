Fernando Santos, selecionador nacional, em declarações na sala de imprensa da Puskàs Arena, após o empate contra a Frnaça (2-2) que deu o apuramento para os oitavos de final do Euro 2020:



«Gostei do comportamento coletivo da equipa. Quando me perguntaram o que tínhamos de fazer de diferença em relação à Alemanha, disse que tínhamos de ser iguais a nós próprios. Foi isso que nos conduziu às vitórias que alcançámos. A equipa foi muito forte, consistente nos vários momentos do jogo e teve muita entreajuda e capacidade para construir, criar e ter bola. No seu todo, a equipa foi forte.



Perdemos a organização em alguns momentos e isso concedeu o golo ao adversário num lance, no mínimo, muito difícil de analisar. Não entrámos bem na segunda parte, mas rapidamente reagrupámos bem como equipa e procurámos chegar ao empate. Conseguimos e a partir daí houve alguma gestão das duas equipas. É perfeitamente normal, o futebol é assim. Já ninguém se lembrava se havia mais ou menos 48 horas [de descanso], o importante era estarmos nos oitavos de final.



Resultado do outro jogo? Só soube que o jogo tinha acabado e que a Alemanha tinha empatado quando mostraram a placa com os cinco minutos compensação. Já tinha dito na antevisão ao jogo quando me disseram que bastava perder por um ou dois. Pedi atenção porque a Hungria poderia surpreender. Provou que é uma seleção forte, com muita capacidade e capaz de criar dificuldades pela forma como joga. Falei com as pessoas para não alertarem os jogadores sobre o resultado desse jogo. Tínhamos de construir o nosso resultado. Os jogadores viveram intensamente o jogo e pedi-lhes para procurarem chegar à frente no final, mas já não lhes chegou aos ouvidos.



A equipa quis sempre ganhar, perder não interessava. Portugal fez tudo muito bem para poder vencer. Melhorámos muito e temos de continuar assim. Temos de recuperar bem a equipa para podermos estar bem em Sevilha contra a Bélgica.



O resultado 2-2 como estava assegurado? Nada estava assegurado. A Hungria esteve a ganhar duas vezes, portanto... Poderia ter feito 3-2. Se tivéssemos perdido o que acontecia? Passava a Alemanha e Portugal ficava pelo caminho. Vamos fazer tudo para ganhar, mantendo a nossa qualidade e matriz. Qualquer adversário vai ter dificuldades contra Portugal. Temos sempre condições para marcar. O caminho está traçado. Os jogadores estiveram muito bem. Temos menos 48h de descanso, não vale a pena falar mais do assunto. Temos de descansar bem e darmos uma grande resposta em Sevilha.»