Paul Pogba foi eleito o melhor em campo no França-Alemanha, jogo do grupo F, o mesmo onde está inserido Portugal. No final do encontro em Munique, Bruno Fernandes não resistiu em deixar uma provocação ao francês, colega de equipa nos ingleses do Manchester United.



«Feliz por ti, mas só serás o MVP hoje», escreveu o internacional português na legenda a uma foto do gaulês com o prémio de homem do jogo.



Portugal e França vão defrontar-se em Budapeste, dia 23 de junho, na última jornada do grupo F do Euro 2020.