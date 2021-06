Raphael Guerreiro, autor do primeiro golo português, em declarações na flash interview da Sport TV, após a vitoria de Portugal contra a Hungria no arranque do Euro 2020:



«Foi um golo decisivo, com um pouco de sorte, mas estou feliz por o ter feito. Depois fizemos mais dois golos e estamos muito felizes pela vitória.



[O que faltava para Portugal marcar]: «Os adversários também são fortes e também defendem bem, ficámos com bola quase todo o jogo, mas com paciência fizemos golos.»