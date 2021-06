João Cancelo abandonou a concentração da Seleção Nacional em Budapeste e já está em Portugal.

O lateral da Seleção Nacional, que está infetado com a covid-19, já viajou esta segunda-feira, depois de no sábado ter tido um teste positivo à covid-19, que o exclui do Euro 2020.

Esta informação foi confirmada por fonte oficial da Federação Portuguesa de Futebol, que confirmou que o transporte foi executado segundo as normas estipuladas pelas autoridades húngaras e portuguesas.

João Cancelo irá agora cumprir um período de isolamento de acordo com as regras definidas para casos de covid-19.