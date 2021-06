Juntamente com Low, Joshua Kimmich foi o porta-voz da Alemanha na véspera do encontro frente a Portugal, da segunda jornada do grupo F do Euro 2020. O jogador do Bayern Munique assegurou que o pensamento da Mannschaft para o jogo contra a seleção campeã da Europa é apenas um: vencer.



«Entrei sempre para ganhar em todos os jogos que disputei. Queremos ganhar, mas é preciso haver equilíbrio. Temos de defender contra a Portugal e de estar equilibrados. É com esse espírito que encaramos o jogo», começou por dizer, em conferência de imprensa virtual.

O versátil futebolista defendeu que a Alemanha tem de encontrar espaço nas costas dos médios portugueses para conseguir vencer.



«Analisámos o jogo anterior e a verdade é que não conseguimos executar o nosso plano. Temos de encontrar o espaço entrelinhas e apesar de Portugal parecer não ter debilidades, todas as equipa sofrem quando encontramos esses espaços», apontou.

A Alemanha pode apresentar-se frente a Portugal com cinco jogadores na linha defensiva ou com apenas três. Independentemente do sistema, Kimmich não tem dúvidas na hora de escolher qual a posição em que se sente mais confortável.



«A minha dá-me gozo jogar no centro. Estou mais envolvido no jogo. Quando estou à direito, não tenho tanta influência. No centro do terreno sinto-me mais envolvido e é mais fácil comunicar com os meus colegas. Isso também faz parte do jogo», assumiu.



O Portugal-Alemanha joga-se, este sábado, às 17h00, no Allianz Arena.