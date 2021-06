Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a França, João Moutinho falou de «azia», ao recordar a derrota na Alemanha.

«A azia vai passando a cada dia. A cara de quem ganha não é a mesma de quem perde. Ficámos com azia, tristes e tem de ser assim. Temos de encarar as coisas de forma realista. Não nos correu bem. Não podemos estar alegres. A cada dia que passa vamos pensando já no dia seguinte. Na próxima tarefa que temos pela frente. E a próxima é muito complicada, contra a França. Queremos dar o nosso melhor do que no último jogo para poder atingir o nosso objetivo», afirmou o médio do Wolverhampton, que recusou a ideia de que Portugal mostrou uma face demasiado ofensiva neste Europeu.

«No primeiro jogo conseguimos marcar três golos. Agora, é preciso ver que estamos a jogar contra grandes seleções. A Alemanha em alguns momentos arrastou-nos para trás. O que fez-nos parecer uma equipa demasiadamente defensiva. Mas não é verdade. Temos de saber defender bem e atacar bem nos momentos certos», frisou.