João Moutinho foi o porta-voz de Portugal, esta segunda-feira, dois dias após a derrota pesada frente à Alemanha.

Confrontado com o facto de poder ser titular por estar a participar na conferência de imprensa, o experiente médio confessou não saber.



«Não sei, nem faço ideia. O mister é que tem de avaliar e achar quais são os melhores para jogar. Estamos todos disponíveis. Falando de mim, posso trazer, como os meus colegas, empenho e a promessa de fazer o meu melhor. Ninguém entra em campo com medo de fazer as coisas. Contra a Alemanha tentámos, mas não conseguimos. O que se pode esperar da equipa é darmos o nosso melhor, estarmos focados no nosso objetivo e esperar que as coisas nos possam sorrir», referiu o médio de 34 anos aos jornalistas.



Sobre as críticas à exibição da Seleção, o jogador do Wolverhampton admitiu ainda não ter lido o que foi escrito ou dito após a derrota de sábado, em Munique.



«Não sou de ver jornais. Tento fazer as minhas próprias análises ao jogo. Houve coisas que não correram como queríamos. Infelizmente, não correu bem. Estivemos uma semana em que trabalhámos todos muito bem e colocámos em prática o que o mister queria, mas não conseguimos transportar isso da mesma maneira para o jogo. O futebol é assim. Por vezes, as coisas correm bem, outras vezes nem tanto. Não podemos estar aqui a lamentar o que poderíamos ter feito. Todos deram o máximo», concluiu.