As 133 internacionalizações fazem de João Moutinho o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisola da Seleção A, atrás apenas de Cristiano Ronaldo.

Este longo percurso na equipa das quinas do médio de 34 anos começou em dezembro de 2002. Há 18 anos e meio. Qual é o segredo da longevidade?

«Não há muitos segredos. É trabalharmos como sempre trabalhamos. Tudo o resto, como a alimentação e o descanso é muito importante. E eu tenho feito isso. Felizmente, as lesões não me têm acompanhado, o que é uma grande ajuda. E eu tento dar o meu melhor no treino, nos jogos, e preparar-me bem», afirmou o jogador do Wolverhampton, que falou ainda sobre a possibilidade de um dia vir a ser treinador, tal como Fernando Santos comentou na véspera.

«Penso nisso, mas não muitas vezes. Sinto-me bem para jogar. Mais tarde, quando acabar, irei pensar nessa outra carreira», revelou.