Uma espécie de «tiki-taka» à portuguesa, com 33 toques até à finalização. O golo com que a Seleção fechou a vitória sobre a Hungria (3-0) foi uma das jogadas mais notáveis deste Euro 2020 e Bruno Fernandes salienta esse exemplo do trabalho de equipa.

«Aquele golo tem treino e tem qualidade dos jogadores. Sabemos a capacidade que temos para fazer aquilo que fizemos e para fazer ainda melhor. Foi uma demonstração daquilo que a Seleção pode fazer. Independentemente disso, existem aspetos a melhorar. Fazer um golo bonito como aquele, em que a bola só não passou por dois jogadores dos onze que estavam em campo, explica bem que o «nós» é muito importante para que o individual depois possa sobressair», salientou o médio do Manchester United.