Palhinha, jogador da seleção nacional, após o empate a dois golos contra a França, em jogo da terceira jornada do grupo F e que deu a passagem aos oitavos de final:



«Simplesmente fiz o meu trabalho. Dei tudo o que tinha de mim, foi isso que o mister me pediu. Acho que cumpri com o meu trabalho. Conquistámos o nosso objetivo e o grupo está de parabéns. Foi um jogo intenso, entre duas boas seleções. Mas acho que fizemos excelente jogo e agora temos de pensar no próximo.»



[Diferenças para o jogo da Alemanha]: «São jogos e equipas diferentes. O jogo da Alemanha seviu de lição para corrigir certos aspetos, sobretudo táticos, e já se viram mudanças neste jogo. Bélgica? Todos os adversários são difíceis. A Bélgica tem uma excelente equipa, é uma das melhores da Europa, mas temos o nosso valor. Passo a passo, o futuro será risonho.



Titularidade no próximo jogo? Estou aqui para fazer o meu trabalho e apenas isso.»