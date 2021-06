À chegada ao hotel, na ilha de La Cartuja, em Sevilha, a Seleção Nacional teve o apoio de algumas dezenas de adeptos.

Os gritos de incentivo ouviram-se assim que o autocarro parou, ao início da tarde, após uma viagem de pouco mais de três horas de avião desde Budapeste.

Entre os mais audíveis, estavam Nuno e Ilídia Agrela, um casal vindo do Algarve, com as duas filhas, na esperança de ainda conseguir bilhete para o jogo deste domingo, entre Portugal e Bélgica.

«Viemos de Tavira de propósito para ver a Seleção. Estamos à espera de arranjar bilhete para o jogo, mas ainda não está confirmado. Pelo menos, já vimos agora os jogadores. O Pepe e o José Fonte foram simpáticos. Acenaram. E o mister Fernando Santos também. E mesmo aqueles que não o fizeram de certeza que sentiram a nossa presença», disse ao Maisfutebol Nuno, ciente de uma vitória portuguesa amanhã «nem que seja no prolongamento ou nos penáltis».

Ilídia é mais concreta no prognóstico: «Acredito que haver muitos golos, à semelhança do que tem acontecido nos jogos da Seleção. Aposto num 3-2.»

Para já, à semelhança do que aconteceu em Budapeste, sente-se muito calor em Sevilha: 33 graus a meio da tarde.

Portugal treina esta tarde no Estádio Olímpico de La Cartuja, onde amanhã, a partir das 20 horas, vai defrontar a Bélgica, em jogo dos oitavos de final do Euro 2020.