A derrota na Alemanha, que complicou as contas de Portugal no Euro 2020, ainda está bem presente e foi tema na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente à França.

Pepe revelou que a equipa depois do jogo com a Alemanha «estava muito triste», mas com uma «vontade tremenda de poder demonstrar o seu valor»: «Estamos bem. Preparámo-nos bem para este jogo.»

Recuando ao jogo de Munique, o central de 38 anos recordou um episódio com Gosens, a grande figura do jogo: «Tenho uma imagem clara na minha cabeça e posso partilhá-la com vocês: o lateral esquerdo da Alemanha quando ganhava um lançamento lateral vibrava. Isso mostra a vontade deles em ganhar à seleção portuguesa. Nós temos de igualar isso.»

Pepe salientou ainda o que tem melhorar para o jogo com a França: «Temos de ter as linhas juntas e sermos uma equipa solidária.»