Chegou o «Dia D» para Portugal no Grupo F.

A Seleção Nacional vai ficar hoje a saber o seu destino no Euro 2020 e pela frente tem nada menos do que a campeã do mundo e por muitos apontada como grande candidata à conquista do título europeu.

A França já está apurada para os oitavos-de-final, porém, ao Maisfutebol Grégory Pras, jornalista do Canal +, salienta que aos «Bleus» ainda falta «uma exibição de nível superior, de modo a ganharem ainda mais confiança» para a fase decisiva do Europeu: «A França fez um jogo bom contra a Alemanha, mas contra a Hungria caíram na armadilha do calor, do público… Se é a melhor seleção do mundo tem de o provar. Não chega o palmarés. Como diz o Didier Deschamps: “A verdade está no relvado.”»

No relvado do Arena Puskás, sob haverá seguramente um duelo intenso entre campeões da Europa e campeões do mundo, com Portugal poder até perder por 2-0 e passar, caso a Hungria não vença a Alemanha no outro jogo do grupo.

Fernando Santos já admitiu mudanças no onze inicial, muito provavelmente no meio-campo. Do lado francês, Didier Deschamps não abriu o jogo, mas Grégory Pras acredita em alterações.

«Não me acredito que Griezmann, Benzema e Mbappé sejam poupados. Até porque têm apenas quatro jogos juntos e precisam de entrosamento. Hernández deve regressar para lateral esquerdo em vez de Digne, porque é um jogador mais agressivo a defender; e no meio-campo é possível que entre Tolisso. Para sair quem? Rabiot. Não vejo Deschamps abdicar de Pogba ou Kanté», diz o jornalista do Canal +, que sobre a maior ameaça de Portugal não tem dúvidas: «Cristiano Ronaldo. É o melhor jogador do mundo.»

Portugal e França defrontam-se esta noite, às 20 horas, sob o calor intenso de Budapeste. À hora do jogo, é esperada uma temperatura de 32 graus, num jogo que tem tudo para se tornar ainda mais escaldante durante os 90 minutos.

Para o jogo são esperados cerca de seis mil adeptos portugueses e oito mil adeptos franceses.

--

ONZES PROVÁVEIS:

Puskás Aréna, Budapeste, 20 horas.

Árbitro: Mateu Lahoz (Espanha)

PORTUGAL: Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe e Raphael Guerreiro; Palhinha, João Moutinho e Renato Sanches; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota.

FRANÇA: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe e Hernández; Kanté, Tolisso e Pogba; Griezmann, Benzema e Mbappé.

Confira o onze provável de Portugal na galeria associada ao artigo.