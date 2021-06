Portugal prepara-se na máxima força para o jogo dos oitavos de final do Euro 2020 frente à Bélgica.

Esta tarde, no treino de adaptação ao relvado do Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, os 26 jogadores estiveram à disposição de Fernando Santos, numa sessão sob 32 graus de temperatura.

Nos 15 minutos abertos aos jornalistas, foi possível ver os jogadores de campo divididos em dois grupos (um com 11 e outro com 12 jogadores), tendo feito exercícios de toque a controlo de bola: uma roda com dois jogadores a tentarem intercetar a bola (meiinho). Por sua vez, como habitualmente, os três guarda-redes fizeram trabalho específico.

Pepe foi um dos mais animados no treino, ao fazer a contagem, tal como Ronaldo que celebrava sempre que o grupo conseguia superar determinado número de toques na bola.

O Bélgica-Portugal joga-se a partir das 20 horas de domingo e pode seguir, ao minuto aqui, no Maisfutebol.