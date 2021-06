Rafa, jogador da seleção, em declarações na zona de entrevistas rápidas da TVI24, após a vitória por 3-0 frente à Hungria, no jogo que marcou o arranque português no Euro 2020:



«Acho que faltou concretizarmos as oportunidades que tivemos. Acabou por acontecer em três ocasiões, o que foi bom para início do torneio.



Sabíamos que a Hungria ia tentar defender da melhor maneira possível e tentar sair no contra-ataque. Gerimos bem essa fase deles e conseguimos marcar. Vitória decisiva? Todas são decisivas. Vamos pensar jogo a jogo e tentar ganhar todos os jogos.»