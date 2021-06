A eliminação de Portugal do Euro após a derrota com a Bélgica por 1-0 foi destaque na imprensa desportiva internacional.

Na Alemanha, o Bild enfatiza o arremesso da braçadeira para o chão por parte de Cristiano Ronaldo e diz que o capitão foi mandado para umas férias forçadas pela Bélgica.

«Só tu, Lukaku», lê-se na capa do Corriere dello Sport, que diz que Ronaldo teve um «ano horrível». Já a Marca fala na maldição do campeão europeu. Só a Espanha (2008 e 2012) conseguiu defender com sucesso o título continental.

O francês L'Équipe escreve na edição online que Portugal falhou contra a Bélgica e a BBC menciona o momento de classe de Thorgan Hazard que bastou para deixar o campeão europeu fora da prova

Confira o que se diz lá fora, de Espanha à América do Sul, passando por Itália, França, Inglaterra e Alemanha, sobre o afastamento prematuro de Portugal do Euro 2020