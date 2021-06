La Cartuja, Sevilha: será no Estádio Olímpico da capital andaluz que esta noite a Seleção vai, frente à Bélgica, decidir o seu destino no Euro 2020.

Frente a frente, o campeão europeu em título e a seleção número 1 no ranking FIFA.

Um claro duelo de «50-50», afirma Lancelot Meulewaeter, jornalista do canal televisivo belga RTBF, que ao Maisfutebol dá a perspetiva do adversário sobre o grande jogo dos oitavos de final: «Não é por acaso que na antevisão do jogo o selecionador Roberto Martínez foi tão questionado sobre a possibilidade de haver prolongamento e desempate por grandes penalidades.»

Há equilíbrio de forças e grandes figuras de um lado e de outro. Desde logo, o capitão de Portugal e melhor marcador deste Euro, com cinco golos:

«Toda a gente conhece Cristiano Ronaldo. O seu jogo mudou nos últimos anos, mas mantém-se como um goleador incrível e continua a ser um dos melhores jogadores da atualidade. Há que perceber como a Bélgica, com uma linha de três que tem revelado alguns problemas defensivos, vai controlar a ameaça de Ronaldo. Mas claro que Portugal tem outros grandes jogadores. Renato Sanches, por exemplo, entrou muito bem na equipa. A tal ponto que acabou por nem dar motivo para discutir a perda da titularidade de Bruno Fernandes.»

Conhecedor da «equipa das quinas», Lancelot destaca também os pontos fortes da Bélgica. Em particular, a sociedade entre dois craques: «Se Portugal quiser ganhar o jogo tem de quebrar a conexão entre De Bruyne e Lukaku. Se De Bruyne conseguir descobrir o Lukaku nas costas da defesa, então, acabou... A relação entre ambos é fundamental, mas ainda há Eden Hazard. Depois de dois anos difíceis, ele parece regressar à boa forma.»

Outro fator terá que ver com o aspeto físico num jogo que, apesar de ser à noite, vai ser disputado com quase 30 graus.

«A Bélgica teve mais dois dias de descanso. Não sei se isso é tema em Portugal, mas nós temos referido esse fator. É um pouco injusto. Com o calor, será um jogo muito exigente em termos físicos. Tudo conta. Será um jogo decidido nos detalhes.»

O Bélgica-Portugal joga-se a partir das 20 horas de domingo, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha. Pode seguir o jogo dos oitavos de final do Euro 2020 ao minuto, no Maisfutebol.

ONZES PROVÁVEIS:

Estádio de La Cartuja, Sevilha, 20 horas.

Árbitro: Felix Brych (Alemanha)

PORTUGAL: Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe e Raphael Guerreiro; Palhinha, João Moutinho e Renato Sanches; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota.

BÉLGICA: Courtois; Alderweireld, Verthongen e Denayer; Meunier, Witsel, Tielemans e Carrasco; De Bruyne; Eden Hazard e Lukaku.

Confira o onze provável de Portugal na galeria associada ao artigo.