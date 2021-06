Companheiros de equipa no Manchester City, Rúben Dias e Gundogan vão reencontrar-se como adversários no Portugal-Alemanha, deste sábado. O defesa português revelou ter conversado com o médio germânico sobre o encontro da segunda jornada do grupo F, do Euro 2020.



«Por acaso falei com o Gundogan, mas não foi uma conversa assim tão profunda. Desejámos boa sorte um ao outro. Vão defrontar-se duas equipas muito fortes, das melhores que estão presentes na prova, e que têm um estilo de jogo dominador. Conhecemos bem a Alemanha e sabemos do que são capazes. Temos as nossas armas e penso que a capacidade coletiva se irá sobrepor ao individual», referiu, em conferência de imprensa.



Na época de estreia na Premier League, o central disputou mais de 60 jogos e recebeu prémios individuais, fruto dos bons desempenhos e do título de campeão conquistado pelos «citizens». Rúben Dias admitiu algum desgaste, mas por outro, sublinhou que a competição que teve preparou-o para esta prova.



«A competição em si que fui tendo, acabou por preparar-me para esta competição. Provocou-me desgaste, mas foco-me muito no que respeita à parte física. A época preparou-me para a dificuldade e isso é necessário para ganhar competições como esta», frisou.



«Para mim esses números [mais de 60 jogos] dão-me ainda mais motivação. Gosto de me superar, de estar nos limites e de fazer o que ninguém fez. Ter a oportunidade de representar o meu país como todos esses minutos acumulados, é uma motivação ainda maior e faz-me querer mostrar a mim próprio que estou pronto», acrescentou.