Instantes antes do pontapé de saída no Alemanha-França, da passada terça-feira, o relvado do Allianz Arena foi invadido por um ativista da Greenpeace, uma organização ambiental não governamental. O indivíduo por pouco não foi abatido, conforme revelou o ministro do Interior da Baviera, Joachim Herrmann.



Na véspera do jogo entre Portugal e Alemanha, em Munique, Rúben Dias mostrou-se surpreendido com a questão e acabou por fugir da mesma, desconhecer o que se tinha passado, enquanto Fernando Santos lhe sugeria para não dizer o que estava a dizer.



«Desconhecia completamente. Não tenho nada a dizer sobre o assunto nem estou preocupado com as condições de segurança», assegurou, em conferência de imprensa.



De seguida, um jornalista da imprensa internacional referiu-se a Portugal e França como «potenciais vencedores», uma opinião com a qual o central do City discordou.

«Acho que há um pequeno lapso. Falou de sermos candidatos, juntamente com a França, mas a Alemanha também está nesse lote. No clube que representei, no clube que represento e na seleção nacional a mentalidade é a mesma: querer ganhar todos os jogos, ser melhor, dominar o jogo e isso ajuda-me muito», referiu.



O Portugal-Alemanha joga-se, este sábado, às 17h00.