A contas com uma mialgia na coxa esquerda, Nuno Mendes está fora das opções de Fernando Santos para o jogo contra a Alemanha, da segunda jornada do grupo F do Euro 2020. Foi o próprio selecionador quem confirmou a ausência do lateral-esquerdo do Sporting do encontro deste sábado.



«O Nuno Mendes não está em condições. Como sabem, ele teve um pequeno problema. Os médicos já confirmaram a questão do Nuno e ele não estará apto para o jogo», referiu, em conferência de imprensa.



Depois de Budapeste, Portugal volta a defrontar uma seleção que joga perante o seu público. Confrontado sobre se esse aspeto serviria de motivação para Cristiano Ronaldo, o técnico de 66 anos preferiu falar sobre o espírito com que todo o grupo tem de encarar o encontro.



«Ele tem de motivar a equipa nacional. Se só motivar o Cristiano Ronaldo vai chegar para pouco. Portugal vale pelo seu todo. Ter o Cristiano Ronaldo é muito bom, temos orgulho enorme em tê-lo, mas sozinho não pode ganhar jogos. O importante é que ele motive o coletivo, tanto os que comecem de início como os que podem entrar depois. A motivação é importante, a vontade de ganhar também assim como o que vem da alma. Se jogarmos só com o coração, não vamos lá», frisou.



O Portugal-Alemanha joga-se este sábado, às 17h00, no Allianz Arena.