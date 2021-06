Arsène Wenger considera Portugal uma das seleções favoritas à conquista do Euro 2020, lembrando os títulos mais recentes da «equipa das quinas».



«Neste momento, Portugal parece-me quem está mais bem equipado. Ganhou o Campeonato da Europa em França, depois disso conseguiu bons resultados, como na Liga das Nações e, no geral, tem grande potencial ofensivo», referiu, em declarações à BeIN Sports.



Além de Ronaldo, o técnico francês, que dirigiu o Arsenal durante mais de duas décadas, destacou para outro jogador português: Diogo Jota.



«Portugal tem o Diogo Jota, que agora joga no Liverpool, e que é um jogador determinante. Além disso, tem o Ronaldo que tem uma capacidade de finalização tremenda e jogadores criativos no ataque. Ronaldo continua a ser a figura da equipa por tudo o que fez e pela capacidade que tem para aparecer nos momentos decisivos, defendeu.



Apesar dos elogios, Wenger deixou um alerta para a condição física de Bruno Fernandes no torneio que arranca a 12 de junho.



«Acabou a época de joelhos, perdeu a faísca e esteve mais nervoso nos últimos jogos do Manchester United. Acho que isso é um sinal de cansaço. Espero que possa recuperar para ser útil a Portugal», disse.