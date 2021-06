Sergio Busquets, médio do Barcelona, está de volta ao estágio da seleção espanhola.

O jogador de 32 anos esteve infetado com Covid-19, não podendo jogar o primeiro jogo da fase de grupos do Euro 2020. A Espanha ainda temeu pelo pior, podendo ter dentro da comitiva um surto do vírus, o que poderia impossibilitar a participação dos espanhóis no Europeu.

De regresso aos trabalho com a restante equipa, Sergio Busquets poderá estar já no próximo jogo da «La Roja», no sábado frente à Polónia.