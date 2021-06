No momento em que defendeu o penálti de Mbappé, Yann Sommer ficou sem perceber o que estava a acontecer. «Já está? Ganhámos?» A emoção do momento roubou-lhe a lucidez por instantes e na conversa com os jornalistas ainda não estava em si. Compreensível.



Um repórter perguntou-se se essa defesa estaria condenada a chegar a filme em Hollywood e Sommer aproveitou a deixa. «Sim, é uma loucura. Vou ligar ao Robert De Niro e convidá-lo a jogar comigo», disse Sommer, meio genuíno e meio descontrolado.



O tom certo para largar frases que normalmente não são largadas. «Notámos que depois do 3-1 os franceses ficaram arrogantes, pensaram que estava ganho. Aproveitámos e eles ficaram congelados.»



Yann Sommer tem 32 anos, joga no Borussia Monchengladbach e já tem 65 jogos pela Suíça.