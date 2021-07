A cara de Bonucci diz tudo. Após o apuramento da Itália para a final do Campeonato da Europa de 2020, garantido no desempate por penáltis frente à Espanha, o defesa decidiu aproximar-se das bancadas e festejar com os adeptos transalpinos.



Os seguranças, vulgos stewards, procuraram conter a multidão e impedir uma invasão de campo. De repente, no meio daquela agitação, Leonardo Bonucci decide virar costas e regressar às celebrações com os seus colegas de equipa. Foi aqui que tudo aconteceu.



Uma responsável pelos stewards em Wembley, instintivamente, decidiu travar o defesa italiano, seguramente pensando que estava perante um invasor de campo. Bonucci não consegue esconder a sua estupefacção perante aquela atitude inesperada.



Nas imagens televisivas não é possível perceber como é que a cena acabou, mas a senhora não vai conseguir livrar-se de uma forte reprimenda, por certo.



Veja as imagens do incidente: