O guarda-redes Thibaut Courtois, da seleção da Bélgica, afirmou esta sexta-feira que tem uma lista de possíveis batedores de grandes penalidades de Portugal, caso se verifique esse momento no encontro do próximo domingo, dos oitavos de final do Euro 2020, em Sevilha (20 horas).

«Recebi uma lista de dez possíveis marcadores de grandes penalidades de Portugal. Cristiano Ronaldo é claro que é o primeiro, depois Bruno Fernandes e assim sucessivamente até ao décimo. De cada um desses jogadores, posso ver como eles remataram os seus últimos dez a 15 penáltis. Também recebo vídeos disso. Discutimos isso com o Simon [Mignolet], o Matz [Sels] e o Erwin [ndr: treinador de guarda-redes]. Decido com antecedência para onde cada jogador vai atirar, a menos que haja detalhes para mostrar o ângulo que ele escolhe. Às vezes, também podes fazer uma escolha diferente com base na intuição», disse, em declarações à imprensa, citado pelo Het Nieuwsblad.

Courtois disse mesmo que, caso o jogo vá ao desempate por grandes penalidades, que está preparado para bater um deles a favor da Bélgica.

«Às vezes faço isso nos treinos contra o Simon Mignolet, embora claro que não seja a mesma coisa», atirou.