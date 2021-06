Os Países Baixos foram eliminados do Euro 2020 e isso a muito se deve ao golo de Tomas Holes. Após a expulsão de De Ligt, o médio-defensivo checo aproveitou uma bola parada e fez de cabeça o 1-0, que mais tarde viria a ser confirmado pelo inevitável Patrik Schick.



Holes é a FIGURA DO DIA do Maisfutebol e um jogador com uma história de carreira (e de vida interessantíssima).



Os últimos meses foram excelentes para Holes. Em 2019, quando trocou o Jablonek pelo Slavia, o então lateral direito estava bloqueado por Vladimir Coufal e teve de esperar pacientemente uma oportunidade. «Às vezes nem convocado era», lembrou o atleta, que teve mesmo de mudar de posição em campo para começar a ser chamado. Passou a ser médio-defensivo e em boa hora o fez.



Em abril marcou ao Arsenal, em Londres, depois marcou ao Sparta no dérbi de Praga e semanas depois soube que ia estar no Euro 2020. Depois do golo ao Arsenal, o seu irmão [Jiri] teve de enviar uma pequena carta a todos os habitantes do prédio onde mora, para pedir desculpa pelo barulho causado com os festejos.



O pai de Tomas, Edvard, é o presidente da junta da pequena vila onde nasceu, Borovnice, e não esconde o orgulho por tudo o que o filho está a fazer. «Pelo menos não tivemos de pedir desculpas a ninguém, porque a nossa casa está rodeada pela floresta. Gritámos muito. Só tenho pena que o avô do Tomas não esteja aqui a celebrar connosco. De certeza que está muito feliz, lá em cima.»



Este texto foi baseado no perfil de Tomas Holes que pode ler no dossier dedicado à seleção da Rep. Checa, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Euro 2020.